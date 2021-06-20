«Ваш труд - бесценен!»: президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил медиков с их профессиональным праздником

Фото: president.tatarstan.ru

В это воскресенье, 20 июня, в России отмечается День медицинского работника. С ним всех причастных к этой сфере поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.

- Поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником! Ваш труд - бесценен! – написал глава региона в своем Инстаграме.

Там же Рустам Минниханов выложил и видеоролик о борьбе врачей с пандемией коронавируса.

Напомним, в преддверии праздника он наградил лучших медицинских работников Татарстана. Звания «Врач года - 2021» получила Диана Абдулганиева — главный внештатный специалист по терапии Минздрава республики, шеф терапевтической клиники РКБ, заведующая кафедрой госпитальной терапии Казанского медуниверситета, доктор медицинских наук и профессор.