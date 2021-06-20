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Общество20 июня 2021 12:34

В Ульяновской области из-за сильной жары МЧС объявило «желтый» уровень опасности

Специалисты рекомендуют ограничить выход на улицу
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Жажду лучше всего утолять негазированной минеральной водой, несладкими соками и компотами.

Жажду лучше всего утолять негазированной минеральной водой, несладкими соками и компотами.

Фото: Михаил ДЕНИСОВ

По прогнозам синоптиков, в Ульяновской области в течение двух дней – 20 и 21 июня, будет наблюдаться сильная жара от +30 до +34 градусов. В связи с этим МЧС области объявило в регионе «желтый» уровень опасности.

- Ограничьте пребывание на солнце - если нет крайней необходимости выходить наружу. Гуляйте до 10.00 и после 16.00. Пожилым людям и маленьким детям, а также тем, кто страдает гипертоническими заболеваниями, рекомендуется, по возможности, на улицу не выходить вообще. Если же совет невыполним, то старайтесь держаться в тени, обязательно прикрыв голову. Чаще ополаскивайте водой руки и лицо. Жажду лучше всего утолять негазированной минеральной водой, несладкими соками и компотами, - советуют специалисты чрезвычайного ведомства.