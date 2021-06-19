В Татарстане два ребенка, катавшихся на самокатах, попали под машину

Оба случая произошли в Пестречинском районе республики. Фото: Иван МАКЕЕВ

Самокаты стали главной проблемой текущего года. Два ребенка снова угодили под машину — оба случая произошли в Пестречинском районе Татарстана.

Первое происшествие случилось в селе Новое Шигалеево. Девочка выехала на проезжую часть и из-за стоявшего автомобиля не увидела другое приближающееся транспортное средство. С места происшествия ребенок убежал — травм нет.

Второй случай случился в том же селе. По словам очевидцев, женщина, управлявшая автомобилем "Опель Астра" нарушила правила дорожного движения и не уступила дорогу трехлетней девочке. У ребенка — ушиб грудной клетки и голени.

МВД по Татарстану снова обратилось к родителям и посоветовало научить детей правильному передвижению на самокатах во дворах. Кроме того, детям нужно объяснить, где разрешено играть, кататься на велосипедах и переходить дорогу.