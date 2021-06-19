За сутки в Татарстане выявили 32 новых случая коронавируса

Из них 19 человек госпитализированы и проходят лечение в больницах республики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 32 новых случая коронавируса. Все они являются контактными.

19 зараженных вирусом проходят лечение в больницах республики, 13 — получают лечение на дому.

Что касается географии распространения инфекции на территории Татарстана, то за последние сутки большая часть заболевших была выявлена в Набережных Челнах (14 человек) и Казани (7 человек). По два заразившихся в Лаишевском, Лениногорском, Тукаевском, Зеленодольском и Актанышском районах.

Всего по состоянию на 19 июня в республике коронавирус был выявлен у 22 061 человека, 19 633 из них выздоровели, в том числе 36 за минувшие сутки.