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Общество19 июня 2021 15:57

За сутки в Татарстане выявили 32 новых случая коронавируса

Все они являются контактными
Инзиля ШАКИРОВА
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Из них 19 человек госпитализированы и проходят лечение в больницах республики.

Из них 19 человек госпитализированы и проходят лечение в больницах республики.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 32 новых случая коронавируса. Все они являются контактными.

19 зараженных вирусом проходят лечение в больницах республики, 13 — получают лечение на дому.

Что касается географии распространения инфекции на территории Татарстана, то за последние сутки большая часть заболевших была выявлена в Набережных Челнах (14 человек) и Казани (7 человек). По два заразившихся в Лаишевском, Лениногорском, Тукаевском, Зеленодольском и Актанышском районах.

Всего по состоянию на 19 июня в республике коронавирус был выявлен у 22 061 человека, 19 633 из них выздоровели, в том числе 36 за минувшие сутки.