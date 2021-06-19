В Татарстане выросло число стобалльников ЕГЭ по русскому языку

В этом году максимальное количество баллов за экзамен получило 102 ученика, что на 5 человек больше, чем 2020 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В республике утвердили результаты ЕГЭ по русскому языку, который выпускники 11-х классов писали 3 и 4 июня. Экзамен в Татарстане сдали 15 тысяч 672 школьника.

В этом году максимальное количество баллов за экзамен получило 102 ученика, что на 5 человек больше, чем 2020 году. 80 и более баллов набрали 6397 выпускников. 12 учеников не преодолело порог в 24 балла - для них будут организованы дополнительные, резервные дни для пересдачи экзамена.

Таким образом, средний балл сдачи ЕГЭ по русскому языку в республике в этом году составил 74,72 балла.

Апелляции о несогласии выпускников с выставленными оценками принимаются до 22 и 23 июня в зависимости от дня сдачи экзамена.