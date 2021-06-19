В Казани по ночам будут закрывать движение на улице Карла Маркса

Движение транспортных средств будет запрещено с 21:00 до 6:00. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Татарстана в ночное время, с 21:00 до 6:00, будут закрывать некоторые участки дороги по улице Карла Маркса. Там ограничат движение транспорта из-за проведения временных дорожных работ.

Так, с 20 по 21 июня будет закрыт участок дороги от улицы Пушкина до улицы Гоголя. С 22 по 24 июня ограничение затронет участок от улицы Гоголя до Толстого. С 24 по 27 июня проезд будет закрыт с улицы Толстого до Горького.