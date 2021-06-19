Журналист Юрий Дудь снял часть нового интервью в Татарстане

Во время визита в Елабугу журналисты также посетили дом-музей Цветаевой и усадьбу Надежды Дуровой. Фото: скриншот видео Юрия Дудя.

В новом выпуске своего шоу на YouTube Юрий Дудь взял интервью у журналистки Катерины Гордеевой. Часть съемок прошла в Елабуге на берегу Камы, где Гордеева рассказала о судьбе и жизни поэтессы Марины Цветаевой.

– Она создала уникальный язык, которым прежде никто не выражался. Никто не выражал свои мысли и чувства так, как делала она. Это очень непростой, но, тем не менее, страшно ритмичный, образный, фантастический русский язык, – рассказала Катерина Гордеева о Цветаевой.

Во время визита в Елабугу журналисты также посетили дом-музей Цветаевой и усадьбу Надежды Дуровой, которая в XIX веке выдала себя за мужчину и стала служить в российской армии.