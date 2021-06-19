В Казани начался ремонт трамвайных путей по улице Техническая

Несмотря на ремонт, трамвайные маршруты №5 и 5а продолжают перевозить пассажиров согласно расписанию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 19 июня, в Казани начался ремонт на трамвайном маршруте №5 и 5а по улице Техническая. Дорожными работами занимается МУП «Метроэлектротранс» – две бригады по 15 человек.

На участке проводится выправка путей, меняются изношенные шпалы, устанавливаются температурные компенсаторы для разрядки напряжения в рельсах.

Несмотря на ремонт, трамвайные маршруты №5 и 5а продолжают перевозить пассажиров согласно расписанию. Работы ведутся только в ночное время и в интервалы, когда на участке нет проходящих трамваев.

Ремонт на участке по улице Техническая планируют завершить до конца июня.