Рустам Минниханов вручил медицинским работникам ключи от новых квартир

Все квартиры сдали в чистовой отделке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Президент республики Рустам Минниханов и заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев вручили медицинским работникам Татарстана ключи от новых квартир в жилом доме на Оренбургском тракте Казани.

Дом построен по национальному проекту «Жилье и городская среда» за счет инвестиций Госжилфонда при президенте республики. Все квартиры сданы в чистовой отделке, с сантехникой, электроплитами, датчиками задымления, счетчиками учета воды, электроэнергии и тепла.

В этом году Госжилфонд республики передал медработникам уже 264 квартиры.