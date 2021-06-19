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Общество19 июня 2021 10:55

Рустам Минниханов вручил медицинским работникам ключи от новых квартир

Новоселами стали врачи РКБ, ДРКБ и Межрегионального клинико-диагностического центра Казани
Инзиля ШАКИРОВА
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Все квартиры сдали в чистовой отделке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Все квартиры сдали в чистовой отделке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Президент республики Рустам Минниханов и заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев вручили медицинским работникам Татарстана ключи от новых квартир в жилом доме на Оренбургском тракте Казани.

Дом построен по национальному проекту «Жилье и городская среда» за счет инвестиций Госжилфонда при президенте республики. Все квартиры сданы в чистовой отделке, с сантехникой, электроплитами, датчиками задымления, счетчиками учета воды, электроэнергии и тепла.

В этом году Госжилфонд республики передал медработникам уже 264 квартиры.