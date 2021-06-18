В Татарстане планируют построить скоростную дорогу из Камских Полян до Нижнекамска

Предполагается, что время в пути займет в итоге всего 20 минут. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Татарстане глава Камских Полян Ринат Салахутдинов предложили построить скоростную дорогу до Нижнекамска. Ее сегодня, 18 июня, обсудили во время визита главы Нижнекамского района Айдара Метшина.

Салахутдинов обеспокоен вопросом привлечения в город малого и среднего бизнеса. Учитывая наличие рабочих мест и крупных предприятий в Нижнекамске, он предложил превратить Камские поляны в город-спутник. А чтобы сократить время пути между городами, он выдвинул идею построить скоростную дорогу или пустить электричку. По его словам, жители Камских Полян смогут добираться до работы и обратно домой за 20 минут.

На это Айдар Метшин поручил разработать «Дорожную карту Камских Полян», чтобы начать реализацию высказанного предложения.