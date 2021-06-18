19 июня в Казани из-за соревнований Ironstar Kazan 2021 изменят маршруты общественного транспорта

Для нескольких автобусных маршрутов отменят ряд остановок. Фото: metshin.ru

19 июня в столице Татарстана на время проведения соревнований по триатлону Ironstar Kazan 2021 изменят схему движения общественного транспорта.

Так, в эту субботу с 6.00 до 17.00 в городе не будут ходить троллейбусы №1, №2 и №13.

В свою очередь автобус №6 в этот же период времени поедет от Речного порта в направлении жилмассива Северный, при этом он пропустит остановку «Энергетический университет». В обратном же направлении поедет без изменений.

Автобус №15 будет отправляться от остановки «Комбинат Здоровье» в сторону «Роддома», но тоже пропустит «Энергетический университет». Затем автобус поедет по улице Декабристов, повернет на Ямашева, до дворца культуры Химиков и далее по прежнему маршруту. В обратном направлении автобус поедет без изменений.

Автобус №18 по маршруту от Восстания до Декабристов в обоих направлениях не будет заезжать на проспект Ибрагимова и улицу Волгоградская. В пути до конечной остановки «улица Северополюсная» пропустит остановки «проспект Ибрагимова» и «станция метро «Яшьлек». В обратном направлении отменит остановки «станция метро «Яшьлек», «проспект Ибрагимова» и «улица Коллективная».

Автобус №22 проследует от Фермы-2 в сторону Можайского с улицы Карла Маркса. После площади Свободы свернет на Лобачевского, далее по улицам Астрономическая, Право-Булачная и Кремлевская дамба. При этом он пропустит остановки «КАИ» и «улица Батурина». Затем автобус поедет по улице Декабристов до станции метро «Яшьлек», при этом пропустит остановки «Энергетический университет», «Гуманитарный институт», «улица Волгоградская», «проспект Ибрагимова» и поедет по стандартному маршруту. В обратную сторону – от Декабристов до Кремлевской дамбы, пропуская остановки «улица Волгоградская» и «Гуманитарный институт». Поедет по Лево-Булачной, Астрономической, Лобачевского, Карла Маркса, но пропустит остановки «улица Бутлерова» и «КАИ», затем вернется на свой маршрут.

Автобус №28 после площади Свободы свернет на Лобачевского, далее – Астрономическая, Право-Булачная, Кремлевская дамба и затем поедет по привычному маршруту, пропустив лишь остановки «КАИ», «улица Батурина» и «Энергетический университет». От Короленко – по маршруту до остановки «улица Четаева». По туннелю автобус проедет, минуя остановки «улица Чистопольская» и «улица Сибгата Хакима». Проехав моста Миллениум, автобус поедет по улицам Вишневского, Шмидта, Чехова, Ершова до перекрестка с улицей Зинина, там развернется в сторону парка Горького и поедет по маршруту.

Автобус №29 от Строительного института поедет по улице Декабристов до станции метро «Яшьлек», при этом пропустит Энергетический университет, Гуманитарный институт, остановки на Волгоградской и Ибрагимова и поедет по маршруту. Обратно автобус тоже поедет по улице Декабристов, не делая остановок на Волгоградской и возле Гуманитарного института.

Автобус №35 поедет от станции метро «Площадь Тукая» по улице Декабристов до улицы Восстания, но на Волгоградской сворачивать не будет и пропустит остановку «Энергетический университет». Далее – по маршруту.

Автобус №36 от остановки «Вещевой рынок» проследует в сторону Осиново через улицу Восстания, не заезжая на проспект Ибрагимова и улицу Волгоградская, соответственно, пропустит остановки «проспект Ибрагимова» и «станция метро «Яшьлек». Обратно – тоже по улице Восстания, пропуская остановки «станция метро «Яшьлек», «проспект Ибрагимова» и «улица Коллективная».

Автобус №37 проедет от Фермы-2 в сторону Сухой реки, минуя Энергетический университет. В обратном направлении поедет без изменений маршрута.

Автобус №43 поедет по Технической в сторону Химической. Проедет Миллениум и тоннель, пропустив остановки на Алексея Козина и Сибгата Хакима. В обратную сторону автобус поедет, пропуская остановки «улица Чистопольская» и «улица Сибгата Хакима».

Автобус №47 на своем маршруте от Деревни Универсиады пропустит остановки «Энергетический университет», «Гуманитарный институт», «улица Волгоградская», «проспект Ибрагимова». В обратном направлении он так же пропустит остановки «улица Волгоградская» и «Гуманитарный институт».

Автобус №54, двигаясь от Речного порта, после моста Миллениум проедет в тоннель, минуя остановки «улица Алексея Козина» и «улица Сибгата Хакима». На обратном пути автобус пропустит остановки «улица Чистопольская», «улица Сибгата Хакима», далее доедет до перекрестка с улицы Зинина, развернется в сторону парка Горького и поедет по привычному маршруту.

Автобус №60 на своем маршруте после остановки «улица Гагарина» повернет на улицу Восстания, Короленко и далее поедет по маршруту, пропустив остановку «Школа №71». Обратно поедет без изменений в маршруте.

Автобус №62, проезжая по улице Декабристов, завернет на улицу Восстания, пропустит станцию метро «Яшьлек», остановки «проспект Ибрагимова» и «улица Коллективная». После остановки «улица Гаврилова» на Ямашева он развернется на развязке, заезжать к «Ак Барс Арене» и Дворцу водных видов спорта не будет. Обратно поедет через Чуйкова, Восстания, Декабристов, пропуская поворот на проспекте Ибрагимова.

Автобус №74 в направлении Дворца водных видов спорта поедет до дворца культуры Химиков, пропустит Энергетический университет, поедет по Ямашева и Чистопольской по круговому движению, не заезжая к Дворцу водных видов спорта. Обратно автобус поедет без изменений до остановки «улица Абсалямова», далее будет двигаться по Бондаренко, Ямашева, Декабристов, пропуская остановку «улица Бондаренко», затем по стандартному маршруту.

Автобус №75 от «Комбината Здоровье» доедет по улице Декабристов до дворца культуры Химиков, затем повернет на Ямашева, Бондаренко и вернется к привычному маршруту, но к Дворцу водных видов спорта заезжать не будет. В обратном направлении автобус поедет по своему маршруту до остановки «улица Абсалямова», затем будет курсировать по Бондаренко, Ямашева, Декабристов и вновь по своему маршруту.

Автобус №78 в течение дня по маршруту будет пропускать улицу Волгоградская и разворачиваться на улице Декабристов рядом со станцией метро «Яшьлек».

Автобус №89 после остановки «Площадь Свободы» свернет на Лобачевского, проедет по Астрономической, Право-Булачной, Кремлевской дамбе, пропуская остановки: «КАИ», «улица Батурина» и «Энергетический университет». Обратно так же – Кремлевская дамба, Лево-Булачная, Астрономическая, Лобачевского, Карла Маркса, минуя остановки «КАИ» и «улица Батурина».

Автобус №28а поедет по улице Восстания до Декабристов, пропуская остановку «проспект Ибрагимова». После Кремлевской дамбы проедет по улицам Лево-Булачная, Астрономическая, Лобачевского, Карла Маркса, не заезжая на остановки «улица Бутлерова» и «КАИ». От Чеховского рынка после моста Миллениум автобус проедет в тоннель, пропустив остановки «улица Алексея Козина» и «улица Сибгата Хакима».

Автобус №35а проследует по улице Восстания, затем по улице Декабристов, пропустив остановки «улица Волгоградская» и «Гуманитарный институт». Далее – по маршруту.

Также остановку «ЦПКиО им.Горького» для автобусных маршрутов №№10а, 22, 28, 30, 35, 54, 63, 89, 91 и троллейбусных – №№3, 5, 7 перенесут на 160 метров. Весь указанный общественный транспорт будет останавливаться на другой остановке «ЦПКиО им.Горького», привычной для автобусов №№1,4,25,71, 90.

Отметим, что плавательный этап соревнований пройдёт на акватории реки Казанка - с 6.30 до 14.30. В данный период будет закрыто движение маломерных судов в районе заплыва от Кремлёвской набережной до моста Миллениум , сообщает МЧС Татарстана.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала об ограничениях на улицах Казани в связи с проведением состязаний по триатлону - дороги перекроют на несколько часов.