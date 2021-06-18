В Татарстане 18-летнему парню убивать из мести помогал подросток

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства совершенного преступления. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вместо одного под стражу по делу об убийстве из мести заключили двоих. Напомним, 15 июня в селе Красная Слобода Спасского района было найдено тело 50-летнего мужчины. Он был задушен и смертельно ранен ножом в сердце.

Сначала по подозрению в этом убийстве был задержан 18-летний местный житель. Парень сознался, что эта была месть за старшего брата. Погибший дал на суде показания, которые помогли того посадить так же за убийство на шесть лет в колонию.

Но тут выяснилось, что задержанный за расправу над свидетелем был не один. По версии следствия, мстить ему помогал 17-летний приятель.

- Причастность к совершению преступления оба полностью признали. Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Расследование уголовного дела продолжается.