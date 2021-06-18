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Происшествия18 июня 2021 15:23

В Татарстане за прошедшие сутки из воды достали тела двух мужчин

Они пропали еще 13 июня
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Тела были переданы сотрудникам правоохранительных органов. Фото: архив МЧС Татарстана

Тела были переданы сотрудникам правоохранительных органов. Фото: архив МЧС Татарстана

За прошедшие сутки спасатели в Татарстане достали из водоемов два тела. Так, в первом случае из реки Берняжка в Чистополе на берег они доставили утонувшего 36-летнего мужчину. Он погиб, когда пошел пьяным купаться.

Во втором случае – это был пруд в поселке Чаллы Яр Тукаевского района. Причины гибели в воде 39-летнего мужчины пока устанавливаются.

- Тела были переданы сотрудникам правоохранительных органов. Все эти мужчины пропали 13 июня, - сообщили в МЧС Татарстана.