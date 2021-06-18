В Казани открыли Центр детской онкологии, гематологии и хирургии при ДРКБ

На строительство Центра было потрачено более 2,2 миллиарда рублей. Фото: president.tatarstan.ru

В эту пятницу, 18 июня, в Казани состоялось открытие Центра детской онкологии, гематологии и хирургии при ДРКБ. В торжественной церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и зам главы Минздрава России Олег Гриднев.

Отметим, что новый для республики Центр начали строить в начале 2020 года. На его возведение было потрачено более 2,2 миллиарда рублей, в том числе около одного миллиарда из регионального бюджета.

Здание имеет шесть этажей, оно рассчитано на 100 коек. На базе Центра будут внедрены новые для Татарстана технологии и направления. Среди них, трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. До этого данная процедура проводилась в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, ресурсы татарстанского Центра позволят не только эффективно выявлять злокачественные опухоли на самых ранних стадиях, но проводить современное лечение, реабилитацию и диспансерное наблюдение больных детей.

При этом построенное медучреждение будет принимать не только ребят из Татарстана, а также из других регионов Приволжского федерального округа.