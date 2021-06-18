В Казани студентка пожаловалась, что ее не допускают к сдаче экзаменов из-за дредов и тату

Получит комментарий из учебного заведения девушки по данной ситуации, пока не получилось.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Анна (имя изменено – Ред.) учится в Казанском государственном институте культуры и все еще надеется, что ее вопрос удастся решит без особого скандала. По словам девушки, ее не допускают к экзаменам не из-за плохой успеваемости, а из-за внешнего вида – дредов и тату. Мол, преподавателю не нравиться как выглядит студентка.
По словам Анны, о ее «неправильном» внешнем виде сказала декан. А до этого у девушки был конфликт с ректором, преподающим один из предметов. Преподаватель не пустила Анну на занятие из-за опоздания, хотя, как утверждает сама студентка, проблема была в транспорте.
Девушка в итоге написала на преподавательницу жалобу, отметив в ней, что та «повела себя некомпетентно».
- Мне намекнули, что после недопуска к экзаменам последует отчисление, потому что не нравится мой внешний вид – дреды, татуировки, шорты, - рассказала Анна «Казанскому репортеру».
Издание попыталось получит комментарии по этой истории в учебном заведении девушки, но пока безуспешно.