"Станет одним из открытий чемпионата": Слуцкий высказался о новичке Рубина Хакшабановиче

Фото: ФК "Рубин".

Казанский "Рубин" уже провернул два трансфера в нынешнем межсезонье, но если подписание Константина Нижегородова выглядит вложением на перспективу, то покупка Сеада Хакшабановича пока является одним из самых громких трансферов в Премьер-Лиге. По мнению главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого, черногорский полузащитник сможет усилить команду.

- Сеад Хакшабанович – это большой игрок, у нас связаны большие ожидания с его появлением. Это игрок, который уже, скажем так, пытался заиграть на самом высоком уровне – в чемпионате Англии. Не всем удается в раннем возрасте это сделать. Он по-прежнему еще в хорошем возрасте, думаю, что это может быть одно из открытий чемпионата, - считает Слуцкий..