В Татарстане на остров-граде Свияжск священный Синод утвердил женский монастырь

Женский монастырь откроется на остров-граде Свияжске. Фото: tatmitropolia.ru

Сегодня в Казанской епархии учредили Свияжский Иоанно-Предтеченский женский монастырь. Решение об этому было принято в Москве, во время священного Синода Русской Православной Церкви в Даниловом монастыре. Он прошел под предводительством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

– В связи с прошением митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла Священный Синод постановил открыть Иоанно-Предтеченский женский монастырь на остров-граде Свияжск, – сообщается на сайте Казанской епархии.

Игуменией Иоанно-Предтеченского женского монастыря в Свияжске назначили игумению Питириму (Лисицыну). Ранее она занимала должность игумении в Свердловской области – в Сарсинском Боголюбском женском монастыре в поселке Сарсы-Вторые.