За сутки в Татарстане выявили 31 новый случай коронавируса

Из них в 13 случаях, зараженных доставили в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 31 новый случай коронавируса.

- Все они являются контактными, - заявил Минздрав республики.

Там также отметили, что в 13 случаях, зараженных доставили в больницу, а в оставшихся 18 люди получают лечение на дому.

Что касается географии распространения инфекции на территории Татарстана, то за указанные сутки большая часть заболевших была выявлена в Казани (16 человек) и Набережных Челнах (10 человек).

Всего по состоянию на 18 июня в республике коронавирус был выявлен у 22 029 людей, 19 597 из них выздоровели, а 523 скончались.

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