Россельхозбанк в Татарстане возобновил выдачу сельской ипотеки

Жители Татарстана могут на льготных условиях приобрести недвижимость в сельской местности. Сельскую ипотеку под 3 % годовых выдает Татарстанский филиал Россельхозбанка.

Кредитные средства выдаются на приобретение первичного и вторичного жилья на сельских территориях. Помимо покупки готового объекта, сельскую ипотеку можно получить и на строительство частного дома. Для этого клиенту необходимо выбрать подрядную организацию, которая должна соответствовать требованиям банка.

Для получения сельской ипотеки можно обратиться в офис Россельхозбанка или оставить заявку на сайте Свое Село.

Заявку на получение льготного кредита под 3 % годовых может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 65 лет. Сумма кредита может варьироваться от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

- Важной задачей государства остается создание комфортных условий для граждан не только в больших городах, но и в сельской местности. Это прежде всего жилье для молодых семей, социально значимых объектов: лечебные учреждения, школы. Решить первую задачу можно с помощью банковского продукта – сельской ипотеки, которая на льготных условиях представляет возможность жить и трудиться в сельской местности, – подчеркнула директор Татарстанского филиала Россельхозбанка Ляля Кудерметова.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.