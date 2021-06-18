Хвича присоединился к "Рубину": почему его не торопятся продавать

Фото: ФК "Рубин".

Футболисты казанского "Рубина" продолжают готовиться к началу сезона в родных стенах. Меж тем, состав на тренировках уже близок к оптимальному. Так, к команде присоединились полузащитники Леон Мусаев, Зурико Давиташвили, отыгравший минувший сезон в аренде в "Роторе", и, что наиболее интересно, Хвича Кварацхелия.

Уход 20-летнего футболиста из "Рубина" уже называют делом решенным, но на данный момент Кварацхелия все еще игрок "Рубина" и готовится к сезону вместе с командой.

- Вся команда в полном составе соберется к 20 июня. Сегодня у нас есть 90% состава, естественно, все приступили к тренировкам. У нас уже сверстан полностью план подготовки. Мы уже опубликовали даты спаррингов и соперников. Первая неделя – самая тяжелая, потому что будут двухразовые занятия. Потом, когда уже начнутся контрольные игры, пик нагрузки будет чуть ниже, - рассказал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.