В Казани открывается новый комплекс зданий судмедэкспертизы Минздрава Татарстана

Новый комплекс включает пятиэтажный основной корпус, двухэтажный вспомогательный корпус и двухуровневую парковку. Фото: Минздрав Татарстана

У республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Татарстана появилось новое здание. В Казани завершен масштабный переезд в новый комплекс на улице Зур урам.

Предыдущее трехэтажное здание бюро на Сибирском тракте было построено еще в 1970 году. Оно не раз надстраивалось и ремонтировалось. Власти региона приняли решение поменять локацию и обновить условия работы в учреждении. Сообщает Минздрав Татарстана.

Площадь нового пятиэтажного корпуса – 4 317 квадратных метра. На первых его двух этажах, например, разместили отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших и обвиняемых. Также в здании буду работать отделения по исследованию вещественных доказательств.

В двухэтажном вспомогательном корпусе площадью 828,2 квадратных метра установили компьютерный томограф. Там же расположены судебно-гистологическое отделение и отделение судебно-медицинской экспертизы трупов.

На территории комплекса судмедэкспертизы также функционирует двухуровневая парковка площадью почти 2 308 квадратных метров.