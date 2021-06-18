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Происшествия18 июня 2021 11:50

Из-за пожара в историческом здании в Елабуге на площади 120 квадратных метров возбудили уголовное дело

Причиной произошедшего стал поджог
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Следствие полагает, что пожар стал возможен в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей местными чиновниками.

Следствие полагает, что пожар стал возможен в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей местными чиновниками.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Елабуге по факту поджога двухэтажного исторического здания - объекта культурного наследия республиканского значения Клуба банковских и торговых работников XIX века, возбудили уголовное дело по статьям «халатность» и «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- Следствие полагает, что поджог стал возможен в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами Исполкома, которые не обеспечили надлежащей охраны объекта культурного наследия, - отметили в ведомстве.

Напомним, пожар в историческом здании произошел днем 15 июня. Загорелась кровля на площади 120 квадратных метров. После того, как огонь потушили, стали проверять причастность к поджогу двух подростков. Их видели в здании незадолго до возникновения огня. Молодые люди выпивали спиртное и курили, сообщили в прокуратуре Татарстана.