В Нижнекамском районе Татарстана на три месяца закрывают дорогу Заинск – Сухарево

На участке с 23 по 28,6 километр на территории Нижнекамского района будут проведены работы по реконструкции Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 20 июня в Татарстане будет закрыто движение для транспорта по автодороге Заинск – Сухарево. На участке с 23 по 28,6 километр, расположенный на территории Нижнекамского района, будут проведены работы по реконструкции.

- Объехать данный участок можно по дорогам регионального значения: по трассе «Заинск – Сухарево» через Болгар или по дороге «Чистополь – Нижнекамск» через Красную Кадку и Верхние Челны, - сообщили в Минтрансе Татарстана.

Дорожные работы на участке завершат к осени. Автодорога будет закрыта до 20 сентября.