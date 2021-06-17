17 июня в Татарстане подтвердили еще две смерти от коронавируса

всего в Татарстане было выявлено 21 998 случаев заражения коронавирусом. Фото: Андрей АБРАМОВ

В этот четверг Минздрав Татарстана подтвердил еще две смерти в республике от коронавируса. Очередными жертвами инфекции стали 77-ми и 71-летние женщины. Причины их смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Таким образом, число летальных исходов инфекции в Татарстане возросло до 523.

Напомним, что за прошедшие сутки в регионе выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Все они являются контактными. Госпитализация в этот раз понадобилась 14 больным, остальные 17 человек получают лечение на дому.

Отметим, всего в Татарстане было выявлено 21 998 случаев заражения коронавирусом, в 19 476 из них люди смогли выздороветь.