19 июня в Приволжском районе Казани запланировали массовое отключение воды

Воду отключат уже с 9.00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском районе Казани из-за работ по подключению двух водопроводов почти на сутки масса домов останется без воды.

Так, с 9.00 19 июня до 6:00 20 ее не будет по следующим адресам: ул.Агрономическая, 2/9, 4, 6, 14, 16/8, 18, 20, ул.Даурская, 14, 16в, 16д (спортивный комплекс), 18, 18/1, ул.Ипподромная, 13/99, 14, ул.Качалова, 64/21, 75, 76, 77, 77а, 78, 82/19, 83/14, 84, 95, 95 (детсад №160), 95а (детсад №160), 99/13, ул.Назарбаева, 9/2, 13, 15, 21/64, 27, 27 корп. 1; 27б, 29/111 (колледж), 31, Оренбургский тракт, 2/133, 3 (институт культуры), 4 (школа №136), 4а, 4б, 5, 5/4, 5/5, 5 корп.1; 5а, 5б, 5в, 5д, 6 (танковое училище), 6 корп. 1; 8 (все корпуса), 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 10 корп. 1; 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 20а/1, 20а корп. 1; 20б, 20в, 20д, 22б, 22в, 23, 23а; 23 корп. 1, 24 (гостиница), ул.Павлюхина, 73 (филармония), 73а, ул.Спартаковская, 111/29, 113, 115 (противотуберкулезный диспансер), 115 корп. 2; 119/25, Шаляпина, 8/16, 12, 14/83, 19/82, 20 (противотуберкулезный диспансер), 25/119, все дома по ул.2-й Военный городок.

Также, возможны перебои с водой из-за понижения давления – по второй этаж, по адресам: ул.2-я Газовая, 14, ул.Газовая, 2/104, 4, 6а, 7, 7/1, 7а, 14, 14 корп. 1; 16, 17, 18 (мечеть), 19 (исламский институт), 24, ул.Даурская, 2, 4, 4а, 8а, 10, 12, 12а, 12а корп. 1, 2; 14а, 16б (общежитие), 16, 16а, 16г, ул.Ипподромная, 15/86, 17, 18, 23, 29, 31, ул.Качалова, 86/15, 103, 104/2, 107 (школа №82), 120, Оренбургский тракт, 2, 10 (гостиница), 10а, ул.Павлюхина, 75, 85, 87, 89, 95, 97, 97а, 99, 100, 101, 102, 102а, 103, 103а, 103б, 104, 104а, 104б, 106, 106б, 108, 108а, 110, 110а, 110б, 110в, 112, 112а (гостиница), 114, 114 корп. 2; 116, 118, 118 корп. 1; 120, 122, ул.Спартаковская, 78/23, 82, 84, 84 корп. 1; 86, 121, 121 (детский сад №160), 123, 125, 139, 139а, 141.

- Просьба к жителям заранее сделать необходимые запасы. Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60, - сообщает МУП «Водоканал».