В Чебоксарах «врача-гинеколога» развращавшего в интернете маленьких девочек признали невменяемым

Жертвами интернет-переписки с мужчиной стали семь детей из разных регионов России. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В столице Чувашии суд завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного по статьям: «действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния малолетних потерпевших», «развратные действия» и «незаконное распространение порнографических материалов». Главным и единственным фигурантом здесь выступил 39-летний житель Чебоксар. Вот только он не отправится в колонию.

- Суд признал мужчину невменяемым, поскольку из-за хронического психического расстройства он не мог и не может осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий, а также руководить ими, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

В итоге, суд вынес решение отправить фигуранта этого дела на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Отметим, что с 2017 по 2018 года данный мужчина представился на одном из интернет-форумов врачом-гинекологом. Так он знакомился с девочками в возрасте от 11 до 13 лет. Злоумышленник вел с детьми переписку, в ходе которой побуждал их делать интимные фото и видео, а после отсылать ему. Также «врач-гинеколог» занимался и распространением в Сети порнографических материалов.

Всего по делу по делу проходит семь потерпевших девочек, которые проживают в Москве, Удмуртии, Орловской, Иркутской и Оренбургской областях.