В Набережных Челнах задержанного за жестокое убийство супругов-пенсионеров арестовали на два месяца

Мужчина проведет в камере СИЗО до 15 августа, к этому времени суд может вернуться к вопросу о продлении его ареста. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот четверг, 17 июня, в Набережных Челнах суд отправил под стражу на два месяца – до 15 августа, 48-летнего местного жителя. Мужчина является подозреваемым по уголовному делу о жестоком убийстве супругов-пенсионеров.

Напомним, днем 15 июня помощница погибших по хозяйству увидела, как мужчина, который так же за деньги помогал пенсионерам в течение последних 15 лет, во время ссоры с пожилой женщиной зарезал ее ножом.

- Затем, вооружившись молотком, злоумышленник погнался за другой работницей, ставшей свидетельницей расправы. Увидев во дворе хозяина дома, он также нанес ему множественные удары молотком и ножом, - отметили в следственном комитете Татарстана.

Злоумышленник забрал у убитых их деньги и джип «Тойота РАВ 4». На нем он и пытался скрыться, но полицейские догнали его. Мужчина не хотел выходить из машины. Чтобы его вытащить правоохранителям пришлось разбить окно с водительской стороны. В джипе также нашли орудия преступления – нож и молоток.