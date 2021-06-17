В Казани демонтируют 11 незаконных торговых объектов

Владельцам нужно убрать свои точки до 22 июня. Фото: Денис Гордийко

Мэрия Казани опубликовала в сборнике документов список незаконно установленных торговых объектов. Это имущество подлежит сносу или перемещению.

Таких объектов всего 11. Они расположены на улицах: Гагарина, Маршала Чуйкова, Рощинской, Ленинградской, Рустема Яхина, Гаврилова и на проспекте Хусаина Ямашева.

Кроме того, в этот список попал и киоск по ремонту обуви на улице Юлиуса Фучика, а также автофургон на улице Адоратского.

До 22 июня 2021 собственники этих объектов должны снести их самостоятельно. По истечению этого срока власти города демонтируют строения до 29 сентября. В этом случае все расходы все равно лягут на владельцев.