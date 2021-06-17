КНИТУ-КХТИ вошёл в топ-25 российских технических вузов мирового академического рейтинга RUR

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15 июня 2021 года рейтинговое агентство Round University Ranking (RUR) совместно с международной компанией Clarivate Analytics опубликовало результаты мирового предметного рейтинга университетов по направлению «Технические науки».

КНИТУ-КХТИ поднялся за год на 50 позиций в рейтинге и занял 24 место среди российских вузов и 526 место среди лучших технических университетов мира!

Напомним, что Round University Ranking (RUR) – это международная система рейтингов университетов мира, которая существует с 2010 года и измеряет результаты деятельности образовательных учреждений по 20 уникальным показателям и 4 ключевым направлениям деятельности – преподавание; исследования; международное разнообразие; финансовая устойчивость.

Всего в рейтинг RUR вошли 790 вузов мира, из них 80 российских вузов.