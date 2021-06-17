В Казани в июне ограничат движение еще по четырем улицам

Там будут ремонтировать внутриквартальные тепловые сети, проезжую часть и тротуар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Исполкоме Казани подписали распоряжения о временном перекрытии движения на четырех улицах.

Так, на Кулахметова и Ютазинской будут ремонтировать внутриквартальные тепловые сети, а на Федосеевской и Касаткина – проезжую часть и тротуар.

На Кулахметова ремонтные работы пройдут рядом с домами №7 и №16. Проезжую часть на этом участке перекроют с 18.00 18 июня до 6.00 21 июня. А с 22 июня по 15 августа там будет закрыт еще и тротуар.

С 26 по 27 июня ограничат движение транспорта по улице Ютазинская - перекроют участок возле домов №2 и №18 по улице Выборгская.

С 17 по 18 июня закроют проезд по Федосеевской. Движение ограничат на участке от дома №5 до улицы Касаткина.

На самой улице Касаткина дорогу перекроют с 20 по 21 июня. Ограничения действительны от улицы Федосеевская до улицы Большая Красная.