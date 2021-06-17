За стуки в Татарстане выявили 31 новый случай заражения короанвирусом

Все эти случаи являются контактными. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 31 новый случай заражения коронавирусом, сообщает 17 июня Минздрав республики. По данным ведомства, все они являются контактными.

В этот раз госпитализация понадобилась 14 больным, остальные – 17 человек, будут лечиться на дому. Отмечается, что за указанные сутки больше всего зараженных зарегистрировали в Казани (16 человек) и Набережных Челнах (шесть человек).

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 21 998 человек, 19 476 из которых смогли выздороветь, а 521 скончался.