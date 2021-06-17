В Казани на «зебре» иномарка сбила мужчину и шестилетнего ребенка

Пострадавших с места ДТП увезли на "скорой". Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 17 июня, в Приволжском районе Казани напротив дома №37 по улице Калинина 41-летний мужчина переходил дорогу по «зебре» вместе с шестилетним мальчиком. В этот момент их сбил водитель автомобиля «КИА Спектра».

В результате чего пешеходы получили различные травмы и были госпитализированы с места происшествия.

- Пострадавший мужчина спустя некоторое время скончался в больнице, - сообщили в МВД Татарстана.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.