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Происшествия17 июня 2021 12:48

В Казани на «зебре» иномарка сбила мужчину и шестилетнего ребенка

Взрослый от полученных травм скончался в больнице
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Пострадавших с места ДТП увезли на "скорой".

Пострадавших с места ДТП увезли на "скорой".

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 17 июня, в Приволжском районе Казани напротив дома №37 по улице Калинина 41-летний мужчина переходил дорогу по «зебре» вместе с шестилетним мальчиком. В этот момент их сбил водитель автомобиля «КИА Спектра».

В результате чего пешеходы получили различные травмы и были госпитализированы с места происшествия.

- Пострадавший мужчина спустя некоторое время скончался в больнице, - сообщили в МВД Татарстана.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.