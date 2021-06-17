В Казани для возведения дороги-дублера Горьковского шоссе изымут еще три участка

В Казани продолжается изъятие участков под строительство дороги-дублера Горьковского шоссе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани продолжается изъятие участков под строительство дороги-дублера Горьковского шоссе. Так, согласно очередным постановлениям Исполкома города, в Кировском районе дополнительно изымут еще три участка.

Два из них расположены в садовом некоммерческом товариществе КГУ НПП имени В.И.Ленина «Лагерная». На них находятся садовый домик и баня.

Третий участок для изъятия находится в СНТ «Пролетарский», там под снос должен пойти жилой дом №17.

Напомним, неделю назад, согласно постановлению в сборнике документов мэрии города, садовое некоммерческое товарищество должно лишиться еще 14 участков.