В Татарстане гаишники остановили машину и на них напали, пришлось отстреливаться

Злоумышленники били полицейских и пытались отобрать у них табельное оружие. Фото: Иван ВИСЛОВ

Ночью 16 июня в Менделеевском районе сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2109, водитель которого после требования остановиться начал скрываться, резко увеличив скорость. Началась полицейская погоня.

Беглец вилял по дороге, но его все же остановили. У мужчины за рулем были явные признаки опьянения. Пока гаишники проверяли документы водителя, к ним подъехали его друзья.

Задержанный лихач и приятели начали веси себя агрессивно, хватая полицейских за форму. Кампания начала бить стражей порядка и останавливаться не хотели. Кроме того, они хотели забрать у гаишников оружие. В ответ на это один из них выстрелил из пистолета в воздух, но и это не успокоило нападавших. Пришлось стрелять в их сторону. В результате ранение стопы получил тот самый водитель. Его доставили в больницу. Туда же с различными травмами в итоге попали и двое пострадавших полицейских.

- По факту нападения на правоохранителей было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», - сообщили в МВД Татарстана.

Там также отметили, что к установленной законом ответственности будет привлечен и раненый водитель, который пытался скрыться от полицейских.