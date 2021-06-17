В Татарстане завершили ремонт дороги М-7 «Волга» - Усали - Албай

Дорога М-7 «Волга» - Усали - Албай после ремонта. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Мамадышском районе Татарстана по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали проезжую часть М-7 «Волга» - Усали - Албай - от 0 до 2 километра.

- Верхний слой покрытия уложили из прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8. Обочины дороги по полтора метра с каждой стороны укреплены щебнем. По всему участку нанесена дорожная разметка и установлены 4 дорожных знака, - сообщили в Минтрансе Татарстана.

Проект дороги проходит по четвертой технической категории, на ней две полосы движения, а ширина проезжей части – 7 метров. Дорога регионального значения соединяет населенные пункты Усали, Владимирово, Албай, Средний Берсут, также по ней проходит школьный маршрут.