Жителя Татарстана, который через гусиную ферму украл 76 тонн нефти приговорили к пяти годам колонии

Злоумышленник для хищения нефти проложил шланги длинной в четыре километра. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Пестречинском районе суд признал 47-летнего жителя Казани виновным в самовольном подключении к нефтепроводам и краже.

- Мужчину приговорили к пяти годам колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. – Данное решение пока не вступило в законную силу.

На суде было доказано, что в начале 2019 года для кражи нефтепродуктов житель Казани купил бывшее здание гусиной фермы. Там он разместил шланги высокого давления длиной более четырех километров и две резиновые емкости по 50 кубометров. При помощи этих шлангов злоумышленник незаконно врезался в трубопровод и выкачал из него 76 тонн нефти на суму 1,3 миллиона рублей.

Он бы качал и дальше, если бы шланги и врезку не заметил местный охотовед. Он сообщил о своей находке и похитителя нефти быстро вычислили. После задержания мужчина полностью признал свою вину.