В Казани частично перекроют движение по проспекту Универсиады

Ограничения для транспорта будет действовать только по ночам. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 17 по 23 июня в Казани по ночам по проспекту Универсиады на время ограничат движение транспорта. Все из-за капитального ремонта проезжей части.

Так, с 21.00 17 июня до 6.00 18 июня движение транспорта от Танкового кольца до улицы Даурская в направлении центра будет полностью закрыто. Объезд возможен по Танковому кольцу через Оренбургский тракт, а далее по улице Павлюхина на Салимжанова.

Участок от Даурской до Вишневского в направлении центра по проспекту Универсиады будет закрыт с 21.00 18 июня до 6.00 19 июня и с 21.00 19 июня до 6.00 20 июня. Объехать можно, свернув перед Даурской на Аметьевскую магистраль и поехав по Гвардейской. Также объезд возможен по маршруту улица Даурская – Аметьевская магистраль – разворот до улицы Павлюхина.

С 21.00 20 июня до 6.00 21 июня и с 21.00 21 июня до 6.00 22 июня полностью перекроют движение транспорта от улицы Вишневского до улицы Даурская в направлении Оренбургского тракта, в сторону выезда из города. Первый вариант объезда: улица Тихомирного – перемычка улицы Петербургская – улица Назарбаева. Второй вариант объезда: улица Вишневского – улица Назарбаева – улица Павлюхина – Оренбургский тракт.

Дорога от Даурской до Танкового кольца в сторону выезда из города через Оренбургский тракт будет закрыта с 21.00 22 июня до 6.00 23 июня. Объехать данный участок можно по улице Даурская с выездом через Танковое кольцо на Оренбургский тракт.