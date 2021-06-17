В Казани во время соревнований Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup перекроют дороги

Ограничение введут 19 июня. Фото: Андрей МИРЕЙКО

19 июня в Казани состоятся соревнования по триатлону Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup. Состязания пройдут прямо на улицах города, в связи с чем их перекроют на несколько часов.

Так, с 6.00 до 17.00 ограничат движение на участке от проспекта Ибрагимова до улицы Восстания по направлению от Чистопольской до Восстания, на проезде через перекресток с Чистопольской на Вахитова и Декабристов, на улице Сибгата Хакима, на внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена», на улицах Большая Красная и Батурина от Карла Маркса и до Кремлёвской дамбы.