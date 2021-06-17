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Общество17 июня 2021 9:44

В Казани во время соревнований Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup перекроют дороги

Ограничения будут действовать с 6.00 до 17.00
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Ограничение введут 19 июня.

Ограничение введут 19 июня.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

19 июня в Казани состоятся соревнования по триатлону Ironstar Kazan 2021 Timerman Cup. Состязания пройдут прямо на улицах города, в связи с чем их перекроют на несколько часов.

Так, с 6.00 до 17.00 ограничат движение на участке от проспекта Ибрагимова до улицы Восстания по направлению от Чистопольской до Восстания, на проезде через перекресток с Чистопольской на Вахитова и Декабристов, на улице Сибгата Хакима, на внутренней дороге вокруг стадиона «Ак Барс Арена», на улицах Большая Красная и Батурина от Карла Маркса и до Кремлёвской дамбы.