В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 521

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане подтверждены еще три смерти от коронавируса, сообщили в Минздраве республики. Так, очередными жертвами инфекции стали 84-х и 60-ти летние мужчины, а также 73-летняя женщина.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметил в Минздраве Татарстана.

Таким образом, число смертей от коронавируса в республике возросло до 521. Напомним, что за минувшие сутки в регионе было выявлено 29 новых зараженных. Подавляющее большинство из них – 20 человек, зарегистрировали именно в Казани.

За все время в Татарстане коронавирус был обнаружен у 21 967 человек, 19 366 из которых смогли выздороветь.