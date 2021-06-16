В Роспоребнадзоре Марий Эл назвали причины роста заболеваемости коронавирусом в регионе

Основные причины роста заболеваемости - несоблюдение масочного режима и пассивная вакцинация Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель Роспотребнадзора Марий Эл Светлана Булатова назвала причины роста числа заболевших коронавирусом в регионе.

Во-первых, большинство населения не соблюдает масочный режим. Молодежь и люди среднего возраста, у которых заболевание протекает бессимптомно либо проявляется слабо, продолжают ходить на работу и в общественные места, заражая окружающих.

Во-вторых, по словам Булатовой, рост числа заболевших связан с пассивными темпами вакцинации. От коронавируса привилось лишь 20% населения. Главный санитарный врач Марий Эл уверена, что сомнительный вред от вакцины нельзя сравнить с реальными осложнениями от инфекции.

Напомним, накануне глава республики Александр Евстифеев подписал указ о введении новых коронавирусных ограничений. Власти подчеркивают, что если эпидобстановка продолжит ухудшаться, меры будут ужесточены.