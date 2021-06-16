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Политика16 июня 2021 17:32

Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Он сделал это в рамках своей рабочей поездки
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Президент Татарстана находится в Узбекистане с рабочим визитом. Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана находится в Узбекистане с рабочим визитом. Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 16 июня, в рамках своей рабочей поездки в Узбекистан президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым.

- Каждый визит нашей делегации в Татарстан привносит новое в развитие нашей республики. С удовольствием отправляю в ваш регион моих коллег, чтобы они переняли лучшие практики, - сказал во время беседы президент Узбекистана.

Стороны, в частности, отметили, что за годы сотрудничества наработаны общие проекты с рядом татарстанских компаний, таких как, КАМАЗ, Татнефть, ТАИФ, КМПО, судостроительный завод, Позис, Татхимфарм-препараты, Ак Барс холдинг и Татспиртпром.