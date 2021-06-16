Дома, вуз, гостиница и музей: в Вахитовском районе Казани почти на сутки отключат воду

Воду должны отключить с 9.00 17 июня. Фото: Олег УКЛАДОВ

В этот четверг в Вахитовском районе Казани из-за работ по подключению к водопроводу одного из зданий на улице Маркса в ряде домов пересохнут краны, причем почти на сутки.

Так, с 9.00 17 июня до 6.00 18 июня воды не будет по следующим адресам: ул.Б.Красная, 58 лит.Д, ул.Гоголя, 11/56, 12/58, 13/49, 13а, 14/51, ул.Горького, 15 корпуса 1, 2, 3, ул.Жуковского, 11/48, 13/41, 8/50, ул.К.Маркса, 37, 39, 41/13, 43, 44, 44а, 46, 46а, 47, 47/2а, 48/11, 48 корпус 1; 49/13, 50/8, 51/14, 52, 53, 53а, 53б, 55/31 (гостиница), ул.К.Маркса, 54, 54а, 54б, 56/11, 58/12, 59, 59б, 60, 61 корпус 1; 62, 62а, 64 (музей), 64 корпус 1; 66, 68 (КНИТУ), ул.Муштари, 31/55, 33а, 33б.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой будут размещать согласно поступившим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60. Сообщает МУП «Водоканал».