В Татарстане задержали двух жителей Оренбургской области с более чем килограммом синтетических наркотиков

Оперативниками осмотрено 165 мест закладок. Фото: пресс-служба Казанского ЛУ МВД России на транспорте

Сотрудниками линейного отдела полиции Набережные Челны Казанского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из ФСБ были задержаны двое жителей Оренбургской области. Мужчин заподозрили в продаже наркотиков.

Когда силовики взяли злоумышленников, то при них было обнаружено и изъято 80 свертков с «синтетикой» и электронные весы. После чего были проведен обыск на съемной квартире задержанных. Там нашли еще 260 свертков с наркотиками.

Как было установлено полицейскими, злоумышленники покупали их крупными партиями через Интернет бесконтактным способом, расфасовали на более мелкие партии и перепродавали в Татарстане через «закладки».

- Они размещали запрещенные вещества на территории Бугульмы, Альметьевска и Лениногорска. Оперативниками осмотрено 165 мест закладок, изъято 30 закладок, - сообщили в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте.

Вес всех изъятых у задержанных синтетических наркотиков превысил один килограмм, что является особо крупным размером. В отношении мужчин возбудили уголовное дело и заключили под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы.