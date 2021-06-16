В Татарстане Роспотребнадзор разрешил работать по ночам только 9 точкам общепита

Всего от кафе и ресторанов было подано 14 соответствующих заявок. Фото: Иван МАКЕЕВ

В связи с новыми правилами для работы по ночам кафе и ресторанам – все сотрудники должны быть вакцинированы от коронавируса, если у них, конечно, нет к этому медицинских противопоказаний, в Роспотребнадзор от них поступило 14 заявок.

- По 9 выданы разрешения на работу без ограничений времени работы. Пяти точкам общепита в Зеленодолоьском районе, и по одной в Казани, Альметьевском, Бугульминском и Высокогорском районах, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана.

В итоге пять остальных заявок были отклонены. Напомним, в республике кафе и ресторанам работать с 24.00 до 6.00 разрешено при условии вакцинирования всех сотрудников, если только они не имеют к этом медицинские противопоказания.

Кроме того, на данный момент, заполняемость залов общепита не должна превышать 70%. И это с расстановкой столов 1,5 метра друг от друга или исходя из четырех квадратных метров на одного посетителя. Банкеты проводить можно, но только для одной компании – присутствие других клиентов при этом не допускается.

Также, для клиентов в кафе и ресторанах должны иметься антисептки и дезсредства для обработки рук. Помимо всего этого, между посетителями в зоне предтуалетных комнат должна соблюдаться социальная дистанция – для этого там на полу нужно нанести соответствующую сигнальную разметку.