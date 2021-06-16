С 16 июня в Татарстане ограничили посещение лесов из-за высокой возможности возникновения пожаров

Лесные дороги перекроют шлагбаумами. Фото: minleshoz.tatarstan.ru

Из-за высокого класса пожарной опасности в лесах Татарстана правительство республики решило ограничить туда доступ людей. Согласно постановление регионального Кабмина, запрет на посещение зеленой зоны на территории лесного фонда действует с 16 июня и в течение последующего 21 дня.

- Ограничиваются пребывание граждан в лесах, въезд в них транспорта и проведение в лесах определенных видов работ, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования лиц, осуществляющих деятельность по использованию лесов в соответствии с действующим законодательством, – пояснил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза Татарстана Алексей Мосунов.

Так, будут установлены соответствующие таблички, въезд в леса перекроют шлагбаумами. Кроме того, в них будет организовано круглосуточное дежурство и патрулирование, а также временные посты в местах массового посещения в выходные дни.