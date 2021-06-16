Приговор экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину не огласят до конца июня 2021 года

Суд оставил бывшего банкира под домашним арестом до 4 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 16 июня, в Вахитовском районном суде Казани в прениях по уголовному делу экс-главы рухнувшего Татфондбанка (ТФБ) Роберта Мусина выступил его адвокат.

Так, сторона защиты просит оправдать Мусина по одному из вменяемых ему криминальных эпизодов в связи с истекшим срока давности, и еще три эпизода перевести на более мягкие уголовные статьи. А также при вынесении приговора назначить бывшему банкиру наказание в пределах срока уже отбытого им при нахождении под стражей и домашним арестом – это почти 5 лет.

В итоге судья, посчитав, что оглашение приговора невозможно до конца июня 2021 года, продлил Мусину тот самый домашний арест до 4 октября. Эта санкция продолжит действовать и для имущества экс-главы ТФБ.

Напомним, Роберт Мусин обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, которые привели к ущербу в 53 миллиарда рублей. По версии следствия, перед банкротством ТФБ были произведены махинации по невозвратным кредитам и выводу залогового имущества ряда организаций, оставленного в счет взятых ссуд. Свою вину Мусин признает, но лишь частично.

Прокуратура в прениях на суде попросила для экс-банкира наказания в виде лишения свободы на срок 14 лет и 9 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, а также удовлетворить иск о возмещении ущерба от конкурсного управляющего рухнувшего банка – Агентства страхования вкладов.

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