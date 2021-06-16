В Татарстане за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии в республике коронавирус выявили у 21 967 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 июня Минздрав Татарстана сообщил о том, что за минувшие сутки в республике выявили 29 новых случаев коронавируса. Только один из них является завозным, остальные – контактными.

В этот раз госпитализация понадобилась восьми инфицированным, остальные - 21 человек, получают лечение на дому.

Что же касается географии распространения коронавируса на территории Татарстана, то за указанные сутки подавляющее большинство заболевших были зарегистрированы в Казани – 20 человек.

Всего с начала пандемии в республике коронавирус выявили у 21 967 человек, 19 366 из них выздоровели, а 518 скончались.