В Елабуге из-за пожара в историческом здании проводится прокурорская проверка

У здания загорелась крыша. Фото: прокуратура Татарстана

Вечером 15 июня по системе «Глонасс+112» поступило сообщение о пожаре в Елабуге по адресу: улица 10 лет Татарстана, 9. Там у исторического двухэтажного здания, являющимся объектом культурного наследия регионального значения, загорелась кровля. Огонь потушили обошлось без пострадавших, но тем не менее по факту произошедшего была начата прокурорская проверка.

- Ее предметом стало соблюдение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям либо бездействию ответственных должностных лиц муниципалитета. По итогам проверки будет решаться вопрос о мерах реагирования, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Там отметили, что данный дом находится в собственности местных властей и в настоящее время не используется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане из-за пожара в историческом особняке возбудили уголовное дело

Ход восстановительных работ здания на особый контроль взяли в прокуратуре (подробности)