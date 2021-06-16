Вв Казани для малоимущих открыли еще один пункт горячего питания

Желающие смогут подкрепиться в специальном павильоне ежедневно с 11:00 до 13:00. Фото: пресс-служба группы компаний «Нэфис»

В Казани начал работу новый пункт горячего питания для малоимущих. В комплекс бесплатных обедов входят супы с хлебом или каши с мясом. Желающие смогут подкрепиться в специальном павильоне ежедневно с 11:00 до 13:00. Пункт питания расположился по адресу: улица Юлиуса Фучика, 52.

Отметим, что это уже четвертый подобный пункт в Казани. Так, они уже работают по следующим адресам: улица Симонова, 3, улица Авангардной, 58, улица Бурхана Шахиди, 26.

В эти пункты еду привозят из казанских кафе и с кухни при Закабанной мечети. Каждый день поставляется от 150 до 300 порций. С начала запуска работы пунктов бесплатную еду нуждающимся раздали 65 тысяч раз.