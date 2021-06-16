Видео строительства дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани опубликовал Минтранс Татарстана

Началось обустройство тротуаров, укладка выравнивающего слоя проезжей части основной дороги и съезда. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Минтранс Татарстана опубликовал видео со стройки дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани. Напомним, ее проложат от улицы Несмелова до трассы М-7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор». Проект будет реализовываться в два этапа.

Первый из них - от улицы Несмелова до ЖК «Серебряный бор», также разделен на два пусковых комплекса. Первый из них уже завершен – 1,5 километра дороги готовы. Сейчас же идут работы по второму пусковому комплексу, которые начались в апреле 2021 года.

В него входит основная дорога протяженностью 4,7 километра с 4 полосами движения и шириной проезжей части 17,7 метра, а также съезд к ЖК «Серебряный бор» - две полосы движение протяженностью 848 метров.

- На данный момент полностью завершено переустройство малых диаметров водопровода, напорной канализации, двух газопроводов, очистных сооружений. Приступили к монтажу бордюрных камней на дороге и тротуарах, - отметили в Минтрансе Татарстана. - Продолжено устройство водовода протяженностью 1 200 метров, монолитных ливневых колодцев, удлинение водопропускной трубы, переустройство четырех ниток линий электроснабжений, прокладка сетей наружного освещения. Началось обустройство тротуаров, укладка выравнивающего слоя проезжей части основной дороги и съезда, озеленение придорожной полосы отвода.

В ведомстве отмечают, что все работы по второму пусковому комплексу первого этапа проекта завершены на 30%.